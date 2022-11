Ria (70) uit Almelo op de bres voor huurders met blokverwarming, want compensatie nog steeds niet geregeld: ‘En dan loopt het energiecontract ook nog af’

Bewoners van de Havezathe-flat in Almelo hebben nóg iets om zich zorgen over te maken. Het contract met de energieleverancier loopt per 1 januari af.

Drie grote ketels zorgen er voor dat het in alle 79 appartementen in de flat in de Almelose wijk Schelfhorst behaaglijk is. Dat heet blokverwarming en wordt gezien als ‘grootverbruik’. Daarvoor geldt het prijsplafond niet, dat per 1 januari 2023 wordt ingevoerd. „Dat is onrechtvaardig, want alle bewoners hebben een eigen verbruiksmeter voor gas in hun appartement”, bekritiseert Ria Asbroek (70). Ze is voorzitter van de bewonerscommissie en heeft bij de verhuurder, woningstichting Sint Joseph, aan de bel getrokken.