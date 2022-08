Rieks (102) krijgt avondje Heracles Almelo cadeau

Met videoALMELO – Eigenlijk is Almeloër Rieks Davenschot pas een jaar of zes écht Heraclessupporter. Toch kreeg hij vorige week woensdag een officiële uitnodiging van Heracles om maandagavond in Erve Asito bij de wedstrijd tegen MVV te zijn. Rieks werd die woensdag namelijk 102 jaar oud en is daarmee de oudste man van Almelo.

Dus toog hij maandagavond met een heel gevolg naar Erve Asito. Want niet alleen hij, ook zeven familieleden onder wie zijn dochter Gé (77), een kleinzoon en een aantal achterkleinkinderen mochten mee.

„Hij is een fanatieke Heraclessupporter”, zegt dochter Geesje, die officieel Gé heet. „Er gaat geen wedstrijd onopgemerkt voorbij. Hij luistert en kijkt alles.” Maar dus niet in het stadion, want dat is voor een 102-jarige een hele onderneming.

Sinds een jaar of zes woont Rieks in woonzorgcentrum De Hofkamp. Daar is het eigenlijk pas echt begonnen, het volgen van de prestaties van de lokale profclub. „Voetbal volgen deed hij altijd al wel”, zegt Geesje. „Maar naar wedstrijden ging hij niet zoveel. Hij was altijd veel in Duitsland aan het werk, als timmerman.”

Volledig scherm Rieks Davenschot vierde vorige week zijn 102e verjaardag. Als cadeautje mocht hij maandagavond met 7 familieleden de wedstrijd Heracles-MVV bijwonen. © hetoog.nl/Cees Elzenga

Met kaarten verrast

Medebewoner Jan Bril in De Hofkamp, een nóg fanatiekere supporter, zorgde ervoor dat Heracles meer op het netvlies van Rieks kwam. Sindsdien mist hij geen wedstrijd meer. Dat kwam ook Heracles woensdag ter ore, waarna er diezelfde middag nog een vertegenwoordiger naar De Hofkamp afreisde om Rieks te verrassen met kaarten voor de wedstrijd tegen MVV.

„Vader is nog heel fit”, antwoordt Geesje, gevraagd naar de fysieke mogelijkheden van haar vader om de wedstrijd bij te wonen. „Alleen de benen en het gehoor zijn wat minder. Maar als we zien dat het na de eerste helft toch wat te veel voor hem is, gaan we gewoon naar huis hoor.”