Rienstra en Fortuna uit elkaar; weg naar Heracles ligt open

Explosief document sterkt vermoedens Borner­broek: ‘Zie je wel, de rondweg om Zenderen is doorgesto­ken kaart’

ALMELO/BORNERBROEK - Er was al een donkerbruin vermoeden in Bornerbroek, maar nu weten ze het zeker: de tracékeuze voor de rondweg om Zenderen is vooraf bekokstoofd. Een verslag van een bestuurlijk overleg in december 2019, waarop Dorpsbelangen Bornerbroek de hand wist te leggen, wijst inderdaad in die richting.

29 juni