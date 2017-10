Rookvrije vakken: ook in bestaand stadion kan het

ALMELO - Heracles Almelo noemde het een 'gemiste kans' dat er bij de bouw van het nieuwe stadion geen rekening is gehouden met een rookvrije tribune. Andere clubs laten echter zien dat je ook in een bestaand stadion nog maatregelen kunt nemen.

Heracles zegt bij de 'vernieuwbouw' van het stadion in 2015 een kans te hebben gemist op het instellen van rookvrije tribunes. De club zei dat, nadat een vaste supporter zich afvroeg waarom het niet mogelijk was om in Almelo een voetbalwedstrijd te kijken zonder daarbij in de rook te hoeven zitten.

Andere stadions

Hoewel er in de Twentse voetbalstadions naar hartelust mag worden gepaft zijn in twaalf van de achttien Eredivisiestadions maatregelen genomen om roken te verbieden of te ontmoedigen.

Neem bijvoorbeeld FC Groningen en PEC Zwolle. Die laatste club begon halverwege het seizoen 2015-2016 met een rookverbod in drie zogenaamde kidsvakken. Het idee: jeugdige fans 'niet meer met sigaretten- dan wel sigarenrook confronteren'. FC Groningen wees voor het vorige seizoen 1.340 rookvrije plekken aan. Terwijl sommige van die plekken al jarenlang werden bezet door trouwe supporters.

'Geen klantvriendelijke oplossing'

Commercieel-directeur Rob Toussaint van Heracles Almelo noemde het in deze krant echter moeilijk om een bestaand vak een rookverbod op te leggen. Overal zijn namelijk al seizoenskaarten verkocht, waardoor supporters die willen roken zouden moeten verkassen als de club bepaalt dat hun plek rookvrij wordt. Toussaint ziet daarom nu 'geen klantvriendelijke oplossing' voor een rookvrije plek.

Die oplossing was er wel in 2015 toen de club het stadion verbouwde. "Toen hebben we, achteraf gezien, de kans laten liggen. Dat was het ideale moment geweest. Dan kun je een nog leeg vak rookvrije zone maken."

Keuze in Groningen

FC Groningen snapt de bezwaren die Heracles heeft tegen het herplaatsen van fans wel. "Veel supporters zijn enorm gehecht aan hun plaats", zegt Richard van Elsacker. "Maar wij wilden graag de fans tegemoet komen die last hadden van het roken van medesupporters."

Daarom zijn alle supporters voor het nieuwe seizoen over de plannen ingelicht, waarna ze zelf mochten kiezen of ze naar een andere plek wilden of in hun oude, maar nu rookvrije vak wilden blijven.

Rookvrij in de Eredivisie