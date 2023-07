Roy uit Almelo betrokken bij ruzie hartchirurgie: 'Centra moeten niet gebrouilleerd raken’

Korfbal­club AKC mag op Het Sportpark blijven maar moet wel een stukje verhuizen: ‘Heel blij mee’

Korfbalclub AKC uit Almelo moet verhuizen, maar blijft daarbij wel op Het Sportpark. Dat is de uitkomst van lang overleg met de gemeente Almelo. De verhuizing op het terrein is nodig omdat de gemeente huizen wil bouwen op de grond. Behalve een plek achter de nog nieuw te bouwen sporthal, krijgen ze in het complex ook een eigen clubgebouw.