Rugbyer Jesse (19) uit Almelo tekent profcontract in Franse paraplustad

VIDEO Techneuten in de dop vermaken zich tijdens Mini Makers in Almelo

23 mei ALMELO – Een auto bouwen die loopt op zout water, of het aanleggen van een rivier van Lego. Of iets in 3-D printen. Het kon woensdagmiddag allemaal op de Mini Maker Fair op het Indiëterrein in Almelo. De bedoeling: jongeren enthousiast maken voor techniek.