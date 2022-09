Schelfhorstpark in Almelo moet anders gebruikt worden, om gezondheid in de stad te verbeteren

Energie­bron wijst bewoners Nieuwstraat­kwar­tier de weg om hun huizen te verduurza­men

ALMELO - Vanuit de voormalige Hagedoornschool wordt de verduurzaming in de wijk Nieuwstraatkwartier aangejaagd. In een aparte ruimte midden in de school worden buurtbewoners geholpen met adviezen en plannen om hun huis te verduurzamen en zo te besparen op energie. Lidy Noorman en Gerrit Ruesink spreken van een groot succes.

