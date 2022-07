Scooterbestuurder raakt zwaargewond bij botsing in Almelo, traumaheli geannuleerd

Heracles weer met volle tribunes op jacht naar eredivisie, en heeft daar zelfs rode cijfers voor over

ALMELO - Over krap drie weken is - op vrijdagavond 5 augustus - de seizoensopening van Heracles. Met meteen een kraker tegen ADO Den Haag. In een stadion met versterkte tribunes rekent de clubleiding op een ‘volle bak’. Ook al moet Heracles een divisie lager spelen.

15 juli