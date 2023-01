Seizoenskaarten Heracles populair & masten vliegen er uit en hondenveldje onder druk

Update MVV - Heracles Almelo afgelast vanwege sneeuwval

MAASTRICHT - De voetbalwedstrijd MVV - Heracles Almelo, die voor deze vrijdag om 20.00 uur op de rol stond, is afgelast. Het veld van Stadion de Geusselt in Maastricht is bedekt met een laag sneeuw.

20 januari