Selectie Heracles woensdag op pad om verlengers seizoenkaarten te bedanken

ALMELO - Selectie, staf en medewerkers van Heracles gaan woensdag op pad om supporters die hun seizoenkaart al hebben verlengd persoonlijk thuis te bedanken. In 25 groepjes van twee personen gaan de Heraclieden Almelo en omstreken in om de trouwe fans te bezoeken.

Twijfels

De teller is maandag de drieduizend gepasseerd. Het vasthouden van zo veel mogelijk seizoenkaarthouders is van groot belang voor de Almelose betaald voetbalclub. Door de coronacrisis is het zeer onwaarschijnlijk dat publiek in het nieuwe seizoen wordt toegelaten bij de wedstrijden. Om die reden twijfelen veel kaarthouders of ze hun stoeltjes in Erve Asito moeten reserveren voor de nieuwe voetbaljaargang.

Trouwe aanhang

Daarom wordt er door de club een beroep gedaan op de trouwe aanhang om ondanks de onzekerheid te verlengen. Daardoor behoudt de club de noodzakelijke liquide middelen om de vaste kosten op te vangen. De eerste fans die hebben verlengd hebben onlangs al bezoek gehad van enkele spelers.

25 auto’s

Woensdag wordt die actie dus op grote schaal herhaald. Dit keer wordt niet de spelersbus ingezet maar gaan de Heraclelieden in hun eigen auto’s op pad. Met maximaal twee inzittenden, conform het coronaprotocol. De hele selectie wordt ingezet. De groep wordt aangevuld met leden van de technische staf en ander personeel. Ze gaan in 25 auto’s stad en regio in. Elke groep met een vaste adressenlijst in de hoop dat ze de supporters thuis aantreffen.

Dankbaar