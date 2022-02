Sjinkie, Ireen, Kjeld en Suzanne: Twentse fotograaf Carolien (30) mag in Peking wél dichtbij de sporters komen

De Olympische Winterspelen in Peking beleven zondag de laatste dag. Nederland is inmiddels 17 medailles rijker en mede dankzij Carolien Visser heeft het publiek de sporters veel beter leren kennen. Visser is namens TeamNL afgereisd naar China als video content specialist, al omschrijft ze haar werkzaamheden zelf iets anders. „Bij TeamNL hebben we best wel een klein team en samen verzorgen wij alle sociale media-uitingen over de sporters,” vertelt Visser. „Ik ben hier vooral om alles te maken, maar ik film niet alleen. Ik bereid alles goed voor en verzorg de montage. Ik doe eigenlijk van alles”, vult ze lachend aan.