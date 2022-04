Sleutel nieuw gemeentebestuur Almelo ligt bij D66: ‘Doen alleen mee als andere partijen water bij de wijn doen’

NSB-kind Ans uit Almelo hoofdfi­guur in nieuwe jeugdserie van EO: ‘Zelfs mijn naam heb ik lang verzwegen’

ALMELO - Haar NSB-vader werd in de oorlog doodgeschoten door een onderduiker, zijzelf zat na de oorlog anderhalf jaar achter slot en grendel in het kamp Westerbork. Vanaf vandaag, meer dan 75 jaar later, staat het verhaal van Ans Buursma-Backx uit Almelo centraal in de jeugdserie Oorlog-stories van de EO.

