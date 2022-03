Smeulende massa in oven bij Bolletje, deel van bedrijf ontruimd

OM blijft bij lange celstraf voor moordaan­sla­gen met brandbom­men in Almelo

ZWOLLE/ALMELO - Tegen Maurits R. is in hoger beroep opnieuw 16 jaar cel geëist door het Openbaar Ministerie. R. werd in juli 2019 door de rechtbank in Almelo veroordeeld voor het plegen van onder meer twee aanslagen in 2017 op woningen aan de Bongerd en de Palestrinastraat in Almelo.

24 maart