Snelheidsverlaging dodenweg N36 in het vooruitzicht, Provincie vraagt Rijk om aanpassing snelheid

Rotterdam­mer (25) verdacht van hardhandi­ge verkrach­ting van kwetsbare vrouw op carpool­plaats in Almelo

ALMELO - Junior K. (25) uit Rotterdam omschrijft zichzelf als The King. En alle vrouwen schijnen hem erg leuk te vinden. Maar of dat echt zo is... Zeker nu hij verdacht wordt van de hardhandige verkrachting van een kwetsbare, jonge vrouw op een carpoolplaats in Almelo. Gisteren stond hij daarvoor terecht op de rechtbank in Almelo.

29 maart