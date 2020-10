Speelgoedbank rijdt straks overal in Twente, met dank aan Heracles Almelo

5 vragen aanALMELO - Speelgoedbank Twente komt naar je toe, begin 2021. Dat is de bedoeling van de actie Sport & Speel Goed die de speelgoedbank samen opzet met Heracles Almelo. Het doel? „Met een bus vol speelgoed en sportspullen op pad, om alle kinderen uit arme gezinnen in Twente te bereiken”, weet Hayley d’Hollosy van Heracles Almelo, waar zij zich bezighoudt met maatschappelijke projecten.

1. Wat houdt Sport & Speel Goed precies in?

„We willen een mobiele speelgoedbank in het leven te roepen. Zie het maar als een soort bibliobus, maar dan gevuld met speelgoed en sportspullen. Die bus gaat de regio in, zodat de Speelgoedbank Twente veel meer kinderen kan bereiken. De speelgoedbank zit nu in Almelo en als je daar iets van wilt hebben, moet je er naartoe. Dat maakt de drempel hoger.”

2. Hoeveel kinderen bereikt de Speelgoedbank Twente nu?

„Ongeveer 200, terwijl we weten dat er in Nederland 1 op de 9 kinderen in armoede leven. Dat zou betekenen dat er zeker 9.500 kinderen alleen al in Twente zijn, waarvan de ouders de eindjes aan elkaar moeten knopen. En die kinderen willen we ook bereiken.”

3. Wat is de rol van Heracles Almelo?

„Voor veel gezinnen is de drempel heel hoog. Je stapt niet zomaar binnen bij een speelgoedbank of sportdepot. Mensen schamen zich toch. Als club willen wij dat beeld veranderen. Het is niet sneu om die bus straks binnen te stappen, maar juist cool.”

4. Het project is genomineerd voor Beste Maatschappelijke Project Eredivisie van de Vriendenloterij.

„Dat klopt. Eredivisieclubs konden daarvoor plannen insturen. Negen clubs zijn genomineerd, waaronder de onze. Deze maand kun je op je favoriete project stemmen en wie wint, krijgt 50.000 euro om het plan uit te voeren. Wie als tweede eindigt, wint 30.000 euro en de derde krijgt 20.000 euro.”

5. Gaat het idee zonder de geldprijs ook door?

„Dat is wel de bedoeling. We hopen dat we die bus zo snel mogelijk in kunnen richten en dat de mobiele speelgoedbank vanaf januari door Twente gaat rijden. Dat gaat sowieso door.”

Stemmen kan op www.vriendenloterij.nl.