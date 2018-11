Spelers Phenix en SVV’91 lang geschorst na geweld op veld

Wapen­vondst Satudarah-le­den: Advocaten willen agenten verhoren

10:29 ALMELO - De advocaten van verschillende Twentse Satudarah-leden willen agenten ondervragen die betrokken waren bij de inval aan de Auskamplanden in Enschede in mei vorig jaar. Daar werden bij kopstukken S. en B. tijdens een inval wapens gevonden, maar volgens hun advocaten was die doorzoeking onrechtmatig.