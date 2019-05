Spelletje?! FIFA 19 is een bloedserieuze business

112 Kop-staartbot­sing in Almelo: twee personen naar ziekenhuis

24 mei ALMELO - De Schuilenburgsingel in Almelo is vrijdag aan het eind van de middag gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. De oorzaak is een heftig ongeval. Twee gewonden zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.