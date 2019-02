Stadion Heracles Almelo krijgt nieuwe naam

Eerste keer Herakids Cup bij Heracles Almelo

15:12 ALMELO - Talloze jonge voetballertjes in Twente dromen ervan om een keer in het Polman Stadion te voetballen. Die droom zou wel eens uit kunnen komen, want in de voorjaarsvakantie staat de eerste editie van de Herakids Cup op het programma.