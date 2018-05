Stadionspeaker Heracles Almelo voortaan nog beter te verstaan

Team Nielz in Almelo: bijna 28 mille tegen kinderpros­ti­tu­tie

20 mei ALMELO - Team Nielz uit Almelo heeft in vijf dagen tijd een bedrag van maar liefst 27.920 euro opgehaald in de strijd tegen kinderprostitutie. In het kader van de landelijke actie Lock me Up van de Stichting Free a Girl lieten negen Almeloërs (Jeroen Wevers, Meindert Winkel, Ellen Lamberts, Elke de Jong, Kayley Beukers, Ruben Bloemendal, Yvonne Bijenhof, Mario Koenderink en Bram Weys) zich een dag lang opsluiten in een klein hokje voor café-restaurant Nielz.