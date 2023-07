Stel in de schulden verliest erfenis moeder, Almelose hulpverlener houdt 117.000 euro zelf

Zes jaar in Enschede en nu al een hbo-stu­die, de Syrische Rawan (27) doet het: ‘Binnen één jaar had ik mijn propedeuse’

Op je 21ste je land verlaten door een oorlog. Dat moest Rawan Kortas (27). In 2017 vluchtte ze in haar eentje van Damascus in Syrië naar Twente. Haar man Dani Zakhari vertrok anderhalf jaar eerder en vroeg gezinshereniging aan. Sindsdien wonen de twee zes jaar samen in Enschede. „Vanaf het moment dat ik hier kwam wist ik: hier bouw ik mijn toekomst op.”