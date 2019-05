Steun Johan Derksen moet Almelose amateurs aan wedstrijd van hun leven helpen

Aantal inwoners Almelo dat tot nek in schulden zit stijgt schrikba­rend

12:22 ALMELO - Het aantal inwoners dat tot de nek in de schulden zit, is de laatste vier jaar fors toegenomen in Almelo. Daarbij zijn de kosten van schuldhulpverlening bijna verdubbeld. Het gemeentebestuur wil meer grip op bewindvoering en zoekt samen met Hengelo en Enschede naar mogelijkheden.