Stevige buien met een enkele keer onweer in Almelo vandaag

Onbekenden bekladden Stephanus­kerk Borne, parochiebe­stuur geschokt: ‘Wie doet er nu zoiets?’

Koster Laurens van Urk van de katholieke Stephanuskerk in Borne deed maandagmorgen in alle vroegte een nare ontdekking. De deuren van de monumentale kerk in het centrum bleek beklad met de tekst ‘Jesus is een jood’ met daaronder een smiley. Vice-voorzitter Hans Leushuis van het parochiebestuur is geschokt. „Ik heb maar één vraag: waarom?” Burgemeester Jan Pierik noemt de de daad schandelijk.