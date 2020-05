Stichting De Eethoek in Almelo krijgt hulp van Heracles: ‘Dit is geweldig’

Verwarde Almeloër - die 7-jarige Milano in havenkom gooide - blijft vastzitten

18 mei ALMELO - Koray K., die in verwarde toestand de 7-jarige Milano in het water van de nieuwe Almelose havenkom in het water gooide, blijft in voorlopige hechtenis. Dat heeft de Almelose rechtbank maandag bepaald.