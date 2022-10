Stichting Move komt naar Almelo en wil meer kansen voor jongeren in achterstand

ALMELO - Kinderen op de basisschool koppelen aan studenten. Die kunnen ze laten zien hoe het studentenleven er uit ziet en wat er verder in de wereld de koop is. Dat is wat de Stichting Move gaat doen. Nu zit het initiatief nog in Enschede maar het wil ook de vleugels uitslaan naar Almelo.

Move zit in veertien Nederlandse steden. Totaal doen er al ruim zestienduizend kinderen en drieduizend studenten mee aan de verschillende projecten. Ze zijn actief op basisscholen, vmbo's, BSO’s, in jongerencentra en op zomer- en weekendscholen.

Projectcoördinator Kylie Bollegraf van Move in Enschede legt uit dat Move kinderen meer kansen wil bieden. Dat gebeurt door activiteiten waarbij kinderen in achterstandssituaties in contact worden gebracht met studenten. Kinderen krijgen zo een bredere kijk op de wereld en zien dat er meer en andere mogelijkheden zijn. Op die manier moet wat worden gedaan aan kansenongelijkheid.

Wijken met sociale problemen

Bollegraf: „Voor de leerlingen leggen we contacten met scholen in wijken waar sociale problemen spelen. Het gaat niet om de individuele leerlingen maar om klassen. De studenten presenteren zich en organiseren dan later activiteiten waar de kinderen aan deel kunnen nemen. Dat kunnen uitstapjes zijn maar ook activiteiten in de eigen wijk.”

Quote Beide groepen zullen andere perspectie­ven en leefwerel­den ontdekken Kylie Bollegraf

Die werken twee kanten op volgens haar: „Beide groepen zullen andere perspectieven en leefwerelden ontdekken. Ze leren van elkaar en verplaatsen zich in een ander. Door samen wat te ondernemen ontdekken de kinderen hun talenten en komen ze erachter welke impact zij kunnen hebben op hun eigen leefomgeving.”

Voor de studenten wordt vooral een beroep gedaan op mensen die een sociale studie doen aan een hogeschool of universiteit. Het mes snijdt dan aan twee kanten zegt Bollegraf want de betrokken studenten doen er relevante werkervaring bij op. Het programma in Enschede betrekt vooral studenten van de Universiteit Twente en Saxion. Voor projecten in Almelo wordt naar hbo-studenten in Deventer gekeken. Dat lijkt ver weg, maar volgens Bollegraf wonen er een aantal studenten in Almelo die in een Deventer en studie volgen.

Geld uit fondsen

De eerste presentaties staan al in de agenda. Eind deze maand gaat Move bij BSO van Het Paleis op bezoek. Ook bij de Internationale Schakelklas (ISK), onderdeel van scholengemeenschap Het Erasmus, gaan ze langs.

De stichting wordt gefinancierd met geld uit het Oranjefonds, het VSBfonds en giften.