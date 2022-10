Stikstofproblematiek blokkeert megaplan XL 2 van Almelo

Verdachte van moord op Jarell Reinders weigerde medewer­king aan onderzoek in Pieter Baan Centrum

ALMELO - Humphrey W. (63), verdacht van de moord op zijn buurman Jarell Reinders in Almelo heeft amper meegewerkt aan het onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Toch zijn de deskundigen duidelijk in hun rapportages. W. is volledig ontoerekeningsvatbaar.

27 september