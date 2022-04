Stratenmaker, oer-Heraclied en de ‘Almelose Dries Roelvink’: Gertie Leushuis beleeft rond de derby zijn ‘finest hour’

Hij is een fenomeen in supporterskringen. Heraclied in hart en nieren. De lokale lookalike van Dries Roelvink. Amateurzanger, acteur, entertainer, stratenmaker, grappenmaker, humorist. Gertie Leushuis is altijd in voor een geintje. Zeker in relatie tot alles wat met zijn club heeft te maken. En als de kraker tegen FC Twente in Almelo zich aandient krijgt hij de kriebels.