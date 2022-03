Strijd om de kiezer ongemeen spannend in Almelo; totale versplintering, positie huidige college wankel

Het VVD-kamp vierde al een feestje, vier jaar geleden, toen in de stadhuishal de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend werd gemaakt. Eindelijk was de VVD de grootste in Almelo. Maar een dag later bleek dat er een foutje bij de telling was gemaakt. Met 26 stemmen meer bleef het CDA nummer 1 in Almelo. Goed voor zes zetels, overigens evenveel als de VVD.