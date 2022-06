Strijd tegen psychische problemen in Almelo: speciaal GGD-team moet voorkomen dat het opnieuw helemaal misgaat

Martinus (43) opent winkel in wietolie in Almelo en snoept er zelf ook van: ‘Helpt tegen reuma, huidziekte en eetstoor­nis’

ALMELO - Het centrum van Almelo is een bijzondere winkel rijker: JustMartinus, gespecialiseerd in wietolie. Daarmee gaat voor initiatiefnemer Martinus van Lies een grote wens in vervulling. Waarbij het draait om de hennepplant. „Onze klanten zijn vooral mensen met kwaaltjes, die nog nooit een coffeeshop van binnen hebben gezien.”

15 juni