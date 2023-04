Supporters Heracles organiseren toernooi voor bij ongeval omgekomen Gio (4)

Tubantia Crime Podcast Was chauffeur van geëxplo­deer­de bestelbus in Enschede het doelwit? ‘Het is nu vooral speculeren..’

Het moet een enorme knal zijn geweest: onderdelen van de ontplofte bestelbus aan de Burgemeester Stroinkstraat in Enschede kwamen honderd meter verderop in een boom terecht. Maar voor wie was het explosief bestemd? Was het de chauffeur van de witte bestelbus?