Supportersclubs Heracles Almelo weigeren gedrag man die Cerny sloeg te veroordelen: ‘Actie van individu’

Avontuur­tje in een uurtje: Overijssel wil met opvallende campagne toeristen trekken

ENSCHEDE/ALMELO - Overijssel is de ‘meest verrassende bestemming’ voor toeristen in Nederland. Dat vindt althans MarketingOost, de branchevereniging die de vrijetijdssector in deze provincie moet bevorderen. Met een nieuwe campagne hopen zij de bezoekers naar deze regio te halen.

28 april