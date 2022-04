SUV van Wessel uit Almelo gestolen: ‘Ik vrees dat ik hem nooit meer terug ga zien’

In eerste instantie gelooft Wessel z'n ogen niet. „Ik twijfelde eerst of ik hem wel op die plek had neergezet", vertelt hij. „Staat-ie misschien ergens anders?” Al snel komt het besef dat z'n auto toch écht gestolen is vlakbij z'n huis aan de Rotsduif in Almelo. Hij heeft direct ‘het hele rataplan afgewerkt’. „Ik heb aangifte gedaan, contact gehad met de wijkagent, de verzekering ingeschakeld en ik heb inmiddels vervangend vervoer kunnen regelen bij een Toyota-dealer in de buurt”, vertelt Wessel.