Swingende Mattheüs in Almelo met Noraly Beyer als vertelster

De Mattheüs Passie die Tweede Paasdag wordt opgevoerd in Hof 88 is fris en helemaal van deze tijd. Bezoekers gaan na de voorstelling swingend naar buiten. Tenminste, dat zegt Noraly Beyer. En zij kan het weten wat ze is de vertelster in dit historische kunstwerk over de lijdensweg en dood van Jezus.