Taakstraffen voor lekkende agenten Hasan K. en Semih E. uit Almelo, maar zij hoorden niet bij grote hennepbende

Twee voormalige agenten uit Almelo zijn veroordeeld voor het illegaal neuzen in andermans politiedossiers en het lekken van informatie. De rechtbank in Almelo legt Hasan. K. en Semih E. taakstraffen op. Ondanks ‘sterke aanwijzingen’ is er volgens de rechtbank geen bewijs dat de twee hoorden bij de grote Almelose hennepbende uit het Nieuwstraatkwartier.

Volgens de rechtbank hadden de K. (33) en E. (32) wel vaak contact met kopstukken uit de hennepbende, maar is er geen bewijs dat ze onderdeel van de organisatie waren. Beide mannen groeiden op en woonden in dezelfde Almelose wijk als de tot jarenlange celstraffen veroordeelde top van de hennepbende. Die werd in 2018 opgerold tijdens een grote politieactie in het Nieuwstraatkwartier.

Een kwalijke zaak

De rechters stellen vast dat de twee mannen meerdere keren illegaal in de politiesystemen hebben gekeken. Bijvoorbeeld nadat een hennepkwekerij van de organisatie was ontmanteld in Almelo of wanneer kopstukken betrokken waren bij vechtpartijen. Maar dat betekent nog niet dat zij actief de hennepbende hebben geholpen of er deel van uit maakten, oordeelt de rechtbank.

De twee maakten zich schuldig aan het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Zij zochten doelgericht in politiedossiers en gaven dat door aan anderen. Een kwalijke zaak, zo oordeelt de rechtbank. Hierdoor hebben E. en K. het vertrouwen in de politie zeer ernstig geschaad. Normaal gesproken had hier een lange celstraf op gestaan, schrijven de rechters.

Gevoelig verlies

Semih E. krijgt met 240 uur taakstraf een hogere straf opgelegd dan zijn oud-collega. Hasan K. moet 180 uur moet gaan werken. Beiden krijgen een celstraf gelijk aan hun voorarrest. De rechtbank oordeelt dat E. op verzoek van criminelen zijn ambtsgeheim heeft geschonden. De rechters hebben sterke aanwijzingen dat hij hiermee de wietkwekende bende op de hoogte wilde houden.

De gedeeltelijke vrijspraak en de lage straffen zijn een gevoelig verlies voor het Openbaar Ministerie. Nadat het strafproces zich vijf jaar lang voortsleepte, eiste de officier van justitie 12 maanden celstraf tegen de voormalige agenten. Volgens haar hielden de twee met hun informatie de gewelddadige henneporganisatie in stand. Dat E. in het hennepteam van de politie in Deventer werkte, maakte het volgens de officier van justitie extra kwalijk.