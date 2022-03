Tabakswinkeliers in Twente maken zich zorgen: steeds meer omzet verdwijnt naar Duitsland

Eén op de vijf in Nederland gerookte sigaretten zou van buitenlandse origine zijn. Daarover is dus geen belasting betaald. Het verlies voor de schatkist, zo becijfert VSK, de branchevereniging van sigaretten- en kerftabakfabrikanten. De vereniging maakt zich echter vooral druk over het verlies voor de winkeliers.

„Mijn omzet is sinds 2020 25 procent lager en de dalende lijn blijft aanhouden”, zegt Martijn Rijssemus. „Het is duidelijk dat sigaretten en tabak elders gekocht worden.” Rijssemus is eigenaar van gemakswinkel BijMartijn in Almelo. De hogere accijns op tabakswaren zorgt volgens hem voor accijnsvlucht naar Duitsland. „In Duitsland lachen ze in hun vuistje.” Volgens de branchevereniging is het prijsverschil met Duitsland inmiddels al bijna dertig euro op een slof sigaretten.