Teller seizoenkaarten bij Heracles na een week op 2500

Onzekerheid

Net als veel andere profclubs doet Heracles een beroep op de trouwe supporters om de seizoenkaarten te verlengen, ondanks de onzekerheid of er straks wel publiek welkom is bij de wedstrijden in Erve Asito. Betaald voetbal is per 1 september waarschijnlijk wel weer mogelijk maar de coronacrisis maakt het hoogst onzeker of er publiek wordt toegelaten in de stadions.