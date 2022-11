TERUGLEZEN | Geen tijd voor nabestaanden en geheugenverlies Almelose kruisboogschutter ‘uitzonderlijk’

levensloop De kersttuin van Gerrit (59) aan het Almelose Vinken­plein is zichtbaar vanaf de maan

De Oranjekoorts slaat hij over. Niet zozeer uit principe, maar de FIFA is bij de toewijzing van het WK voetbal aan Qatar kortzichtig bezig geweest. De wereldbond had zich moeten realiseren dat een toernooi in de winter niet past bij de planning van het Vinkenplein in Almelo. Daar hangt de laatste maanden van het jaar de kerstversiering aan de gevels. En aan de lantaarnpaal, en op het dak, en binnen.

19 november