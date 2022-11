Teruglezen | Kenzo K. aan het woord in rechtszaal: ‘Ik heb dit nooit gewild en ik weet het niet meer’

Giftig chroom-6 geloosd in Almelo, technicus op staande voet ontslagen

ALMELO - De ervaren werktuigbouwkundige goot een bak afvalwater met giftig chroom-6 via de gootsteen het riool in. Dat gebeurde bij het Almelose luchtvaartbedrijf Aeronamic, in strijd met de strenge veiligheidsvoorschriften. De werknemer, een zestiger, werd op staande voet ontslagen. Zonder een cent vergoeding. Dat pikte de man niet. Hij stapte naar de rechter.

25 november