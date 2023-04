Testen luchtalarm in Almelo gaat vanaf deze maand net even anders

Column Het was een zwarte week voor het Twentse vertrouwen in de overheid

Terwijl het kabinet zich deze week meermaals boog over het verloren vertrouwen van de Nederlandse samenleving in de overheid, werd dat vertrouwen in Twente juist nog verder op de proef gesteld. De reden? Overheidsinstanties stonden tot drie keer toe lijnrecht tegenover elkaar, veel Tukkers in complete verwarring achterlatend.