Tientallen trekkers toegang tot protestmanifestatie in Almelo geweigerd

Door de gemeente was vooraf aangegeven dat de manifestatie plaats mocht hebben, maar onder strenge voorwaarden : zo is er plek voor maximaal 500 actievoerders, moeten ze in aangewezen vakken blijven staan en is het niet toegestaan brandbare materialen aan te steken of te barbecueën. Er was vooraf geen vergunning aangevraagd.

De sfeer rondom het Almelose gemeentehuis is gemoedelijk. De boeren delen al de hele ochtend krentenbollen en hutspotpakketten uit. Rond de middag is de groep uitgedund tot zo'n vijftig personen. De protestactie mag tot maximaal 12.00 uur duren en voor 12.30 uur moeten alle actievoerders zijn verdwenen nadat ze het protestvak en directe omgeving schoon hebben achtergelaten. Het is hen verder niet toegestaan om in de stad wegen, kruisingen of in- en uitgangen van omliggende woningen of gebouwen te versperren of te blokkeren.