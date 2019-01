Toegang bij Heracles: ‘Mijn gezicht heb ik altijd bij me’

Dit zijn de sporters van het jaar in de gemeente Almelo

26 januari ALMELO - In topsporthal IISPA in Almelo zijn vrijdagavond de prijzen aan de sporters van het jaar in de gemeente uitgereikt. Er werden een sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent en sporter/sportploeg met een beperking bekendgemaakt. Ook vielen er vrijwilligers en een bijzonder project in de prijzen.