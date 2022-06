Toekomst Trial Jumping Almelo op losse schroeven

NKC’51 en AKC strijden voor handhaving

KORFBAL - Voor twee Twentse korfbalteams krijgt de veldcompetitie een staartje in de vorm van het spelen van een beslissingswedstrijd. Voor NKC’51 staat handhaving in de overgangsklasse op het spel, voor AKC het behoud van de plek in de eerste klasse.

24 juni