Toen in Almelo: De Riet heeft al bijna honderd jaar een eigen station

indebuurt.nlIn het jaar 1865 ging Station Almelo open. Vanaf hier ging de trein naar Oldenzaal en de Duitse stad Salzbergen. Deze spoorlijn ging dwars door De Riet. In 1925 kreeg De Riet een eigen perron en drie jaar later volgde een station.

Via de spoorlijn haalden de textielfabrikanten in Almelo op een snelle manier steenkolen vanuit het Duitse Ibbenbüren naar hun fabrieken in Almelo. Het spoor liep dwars door het gebied van de latere wijk De Riet. In 1925 kwam het perron, waar de passagierstreinen met stoomlocomotieven konden stoppen. De eerste jaren was het een kaal perron.

Wachtpost 5

In 1928 plaatste de Nederlandsche Spoorwegen twee houten abri’s, twee wachtlokalen. In dat jaar kwam ook een wachtpost met woonhuis, aan de stadskant van het spoor. Het woonhuis was officieel Wachtpost 5, later Rietstraat 224. In de begintijd bedienden de vaste bewoners, blokwachter Koop en zijn vrouw, de spoorbomen en signalen.

Blokwachter J.J. Koop bij station Almelo De Riet.

Kaartjes van karton

In de jaren 30 kwam tegenover het woonhuis een houten seinhuis. Vanuit dat huis werden de spoorbomen van de bewaakte overweg in de Rietstraat bediend. Ook kon je hier kaartjes van karton kopen voor een rit met de trein, de zogeheten Edmondson-kaartjes. Achter het seinhuis stond een toilethokje (schijthuuske) en een kolenopslag voor de kolenkachel die het seinhuis moest verwarmen.

Station Almelo De Riet.

Nieuw station

In 1956 diende de NS een aanvraag in voor het bouwen van een nieuw station bij De Riet. Het ging om een standaardstation, een betonnen bouwwerk ontworpen met loketten voor de verkoop van treinkaartjes, een wachtkamer, een ruimte voor bagage en openbare toiletten. In 1965 werd de naam Halte De Riet door de NS gewijzigd in Station Almelo De Riet. Het stationsgebouw is tegenwoordig in gebruik als snackbar.

Stationsgebouw van Almelo De Riet.

Met dank aan Historische Kring Stad & Ambt Almelo.

