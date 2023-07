Top van het Nederlandse beachvolleybal komt naar Almelo

In het ziekenhuis met haar gehandicap­te kindje vond Bianca haar gouden pen: ‘Ik kan goed schrijven als ik ongelukkig ben’

Al die nachten dat ze bij haar zoontje Jack in het ziekenhuis bleef doodde Bianca Stegehuis (40) de verveling door in haar fantasie te vluchten. Nu ligt haar eerste roman Mist in de boekhandel. De hoofdpersoon is een jonge vrouw die met haar baby regelmatig lange periodes in het ziekenhuis verblijft. „Ik kan goed schrijven als ik ongelukkig ben.”