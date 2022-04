Topsporthal kolkt van opwinding: Heracles Almelo Futsal geeft IISPA nieuwe allure

Spektakel in een kolkende IISPA vrijdagavond. Het vlaggenschip van Heracles Almelo Futsal boog in de topper tegen streekgenoot HHC Hardenberg na rust een 3-0 achterstand om in een 5-3 overwinning. De 400 fans op de tribunes van de Almelose topsporthal gingen uit hun dak. Het was qua entourage een klein kopie van een succesvol avondje Heracles in het naastgelegen Erve Asito.