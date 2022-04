Toptrouwbedrijven Award naar Almelo’s bedrijf: ‘We zijn supertrots’

Taakstraf geëist voor man die messen­zwaai­er te lijf ging in Almelo: ‘De volgende keer gaat u de bak in’

ALMELO - Mocht P. de man met het mes onderuithalen, of niet? P. zegt dat het noodweer was. „Ik vind dat ik goed heb gehandeld en vind het jammer dat ik hier zit.” De officier van justitie denkt daar anders over. „De volgende keer gaat u de bak in.”

24 maart