Tranen op Almelose stadsboerderij: Karel (29), ‘het paard dat iedereen kende’, is gestorven

ALMELO - Hij was eigenlijk een bekende Almeloër. Paard Karel heeft in zijn lange leven duizenden bezoekers van de Stadsboerderij Beeklust vermaakt. Als trouwe kartrekker van een rijkoets met een ritje door het park. Of als vriendelijke viervoeter en gezelschapsdier in het weiland. Het hoogbejaarde paard (29) is woensdag ingeslapen.

Hij was nog maar een paar maanden met pensioen. Tijdens de druk bezochte paasmarkt vorige maand in de Stadsboerderij Beeklust stond Karel op stal. Het was toen al duidelijk: hij trok het niet meer, in de letterlijke betekenis van het woord. Karel was toe aan zijn ouwe dag, hoefde niet meer uit te rukken. Maar het dier heeft niet lang genoten van zijn pensioen.

Uitzonderlijk hoge leeftijd

„Hij had een tumor achter zijn oog en daar had hij veel last van”, zegt groepsleidster Monique Meulenbroek. „Het ging niet goed met hem. Woensdag kwam hij de stal niet meer uit. En dat is niks voor Karel. Toen was duidelijk dat het niet meer kon. Karel is woensdag ingeslapen. Hij heeft met 29 een uitzonderlijk hoge leeftijd bereikt. Ja, er vloeien tranen deze week op Beeklust. De binding met dit paard was bij iedereen enorm.”

Kartrekker in Beeklust

Het dier heeft zijn leven lang op Beeklust gewoond en gewerkt. Karel trok altijd de kar en bezorgde veel bezoekers plezier met ritjes door het Beeklustpark. Vooral kinderfeestjes met een hoofdrol voor Karel waren extra leuk. Monique: „Heel Almelo kent Karel, dat kun je best zeggen. Hij was ook als vertrouwde bewoner van een van de weilanden in het park een vriend van de omgeving. Er kwamen zo vaak passanten die „even langs Karel wilden.”

Opvolger heet Simon

De Stadsboerderij heeft inmiddels een opvolger gevonden. Paard Simon wordt geschonken door de familie Ten Cate van de nabije landhuis De Bellinckhof. Hij wordt volgende week verwelkomd.

Stadsboerderij Beeklust valt onder de Twentse Zorgcentra, heeft een publieke functie en is dagelijks open. De vijf vaste krachten zorgen voor de begeleiding van zo’n vijftien tot twintig medewerkers met een verstandelijke handicap. Zij functioneren in de dagopvang als dierverzorgers, agrarische medewerkers, winkelpersoneel of facilitaire kracht. Het team wordt ondersteund door tal van vrijwilligers.

Volledig scherm Paard Karel is woensdag overleden © Stadsboerderij Beeklust