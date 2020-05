‘Trots’ Heracles verkoopt in één dag meer seizoenkaarten dan vorig jaar in een week

Gevaarlij­ke kruising bij Aadorp - waar auto op de kop in tuin belandde - op de schop

9:55 AADORP - Een jaar na een spectaculair ongeluk, waarbij een auto op de kop in een tuin terecht kwam, wordt een kruising Plesmanweg/Aadijk bij Aadorp aangepakt. Een slinger in de weg en een rail in de berm, moeten de snelheid van het verkeer temperen.