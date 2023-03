Tukkers persen man af die met een meisje wilde koffiedrinken

Maxime (22) die hoogzwan­ger door winkel­vloer zakte in Almelo eist schadever­goe­ding: ‘Nog steeds onder doktersbe­han­de­ling’

Met de baby gaat het inmiddels goed. Maar moeder Maxime (22) heeft nog altijd veel last van het ongeval dat haar overkwam. Hoogzwanger zakte ze door een winkelvloer in Almelo, waarbij ze in een volgelopen kelder terecht kwam. De jonge moeder heeft de eigenaar van het winkelpand - woningcorporatie Sint Joseph - aansprakelijk gesteld en wil een schadevergoeding. „Daar heeft ze het volste recht toe.”