Tv-programma over Heracles Almelo terug op FOX Sports

Zwanenberg met Struik in gesprek over fusie of overname

11:05 ALMELO - De directie van vleeswaren en vleesconservenfabrikant Zwanenberg in Almelo voert met soep- en sauzenfabrikant Struik gesprekken over een mogelijk fusie of overname. Maar ‘het is te vroeg om daar op dit moment enige conclusie aan te verbinden.’