Tweehonderd kilometer buffelen voor een speelgoedbus in Almelo: te voet en in de rolstoel retourtje Limburg

Exploitant Hengeloos paviljoen De Ontmoeting doet de deuren doorde­weeks dicht

HENGELO - Paviljoen De Ontmoeting in het Prins Bernhardplantsoen is straks, na de opening van het nieuwe seizoen, in april op doordeweekse dagen gesloten. Alleen op zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur, op feestdagen en voor partijen zijn het paviljoen en het terras nog open. „Ik moet helaas keuzes maken”, zegt exploitant Clemens Falkmann.

31 januari